ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили почти сто украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 10 апреля до 07.00 11 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.
В частности, атаке подверглись Краснодарский край, Республика Крым, Белгородская, Брянская, Ростовская, Калужская и Курская области. Также дроны были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.
