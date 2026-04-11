ПВО ночью уничтожила 99 украинских беспилотников

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили почти сто украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 10 апреля до 07.00 11 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.