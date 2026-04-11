Туристов на Бали предупредили о комарах-переносчиках денге

ДЖАКАРТА, 11 апр — РИА Новости. В туристических районах индонезийского острова Бали меняется поведение комаров-переносчиков опасных вирусов, они всё чаще проявляют активность в дневное время, что повышает риски заражения для иностранных гостей, в том числе российских туристов, заявил РИА Новости индонезийский эпидемиолог, профессор Гари Будиман.

По его словам, речь идет, прежде всего, о комарах рода Aedes, которые переносят лихорадку денге и чикунгунью. Если ранее пик их активности приходился на утренние и вечерние часы, то теперь укусы фиксируются в течение всего дня, особенно в зонах с высокой плотностью туристов.

"Мы наблюдаем изменение паттерна активности. Комары адаптируются к окружающей среде, где люди активны в течение всего дня. Это может быть связано с урбанизацией, климатическими изменениями и постоянным присутствием людей", - заявил РИА Новости индонезийский эпидемиолог.

При этом он отметил, что традиционные меры защиты, такие как москитные сетки и ночные репелленты, становятся менее эффективными. Всё чаще фиксируются случаи заражения среди туристов, которые не используют защиту в дневное время.

"Многие считают, что опасность есть только вечером. Но сейчас риск сохраняется и днём - особенно в тени, возле воды или в помещениях с плохой вентиляцией", - пояснил эксперт.