Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Бали рассказал о наказании для совершающих преступления туристов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 11.04.2026
Губернатор Бали рассказал о наказании для совершающих преступления туристов

Рисовые террасы Тегаллаланг в центральной части Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 11 апр – РИА Новости. Все преступления туристов на Бали будут караться депортацией или судом, пообещал в интервью РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.
"Мы твердо потребовали от начальника полиции, от регионального управления иммиграции, чтобы в отношении иностранных туристов, совершающих недопустимые действия, а тем более преступления на Бали, применялись жесткие меры — либо депортация, либо судебное разбирательство по законам Индонезии, прежде всего на Бали. Сейчас все эти процессы уже идут", - заявил Костер.
Он также призвал всех, кто приезжает на Бали, "вести себя хорошо", сохраняя остров спокойным, комфортным и безопасным для всех.
Отдыхающие на пляже Нуса Дуа. Остров Бали - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
02:56
 
ИндонезияБали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала