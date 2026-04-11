Губернатор Бали рассказал о наказании для совершающих преступления туристов

ДЖАКАРТА, 11 апр – РИА Новости. Все преступления туристов на Бали будут караться депортацией или судом, пообещал в интервью РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.

Он также призвал всех, кто приезжает на Бали, "вести себя хорошо", сохраняя остров спокойным, комфортным и безопасным для всех.