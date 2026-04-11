Губернатор Бали рассказал о наказании для совершающих преступления туристов

ДЖАКАРТА, 11 апр – РИА Новости. Все преступления туристов на Бали будут караться депортацией или судом, пообещал в интервью РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.
"Мы твердо потребовали от начальника полиции, от регионального управления иммиграции, чтобы в отношении иностранных туристов, совершающих недопустимые действия, а тем более преступления на Бали, применялись жесткие меры — либо депортация, либо судебное разбирательство по законам Индонезии, прежде всего на Бали. Сейчас все эти процессы уже идут", - заявил Костер.
Он также призвал всех, кто приезжает на Бали, "вести себя хорошо", сохраняя остров спокойным, комфортным и безопасным для всех.