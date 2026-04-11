В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате беспилотной атаки ВСУ на Белгородскую область, враг продолжает наносить удары, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в городе Шебекино мужчина получил баротравму из-за удара БПЛА по автомобилю, ему оказали медицинскую помощь.
Гладков добавил, что в Грайвороне от детонации беспилотника пострадала женщина, ей также оказали помощь.
