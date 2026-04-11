Почти в 70 российских регионах снизилось потребление алкоголя

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Потребление алкоголя в России в марте снизилось почти в 70 регионах, сильнее всего в Пермском крае, а также Кировской и Пензенской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Больше всего пьют алкоголя в Ненецком АО - за последние 12 месяцев там было выпито 18,2 литра на душу населения, а меньше всего - в Чечне, где потребление составило лишь 0,02 литра.