Названа причина смерти актера Алексея Наумова

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Причиной смерти актера Алексея Наумова, сына режиссера Владимира Наумова, стала болезнь легких, сообщили РИА Новости в семье артиста.
Алексей Наумов скончался 10 апреля в возрасте 65 лет.
"Он долго болел и после болезни у него были проблемы с легкими и развилась астма", - сказал собеседник агентства.
Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.
Алексей Наумов родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. В детстве актер снимался в кино, в том числе в фильме "Бег" и в детективном сериале "Следствие ведут знатоки".