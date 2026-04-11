История многогранного актера Александра Абдулова

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Фильмография Александра Абдулова пестрит разнообразными ролями и амплуа. Его путь к славе не был ни прямым, ни стремительным, но именно поэтому ценен: Абдулов покорил кинематограф честно.

Первые шаги к славе

Начало карьеры Абдулова в кино было скромным. В "12 стульях" (1976) он сыграл инженера Щукина — небольшую, но запоминающуюся роль. Щукин — обычный советский инженер, немного растерянный в мире авантюристов, и Абдулов играет его без попытки "сыграть комедию", честно и серьезно. Эта способность изображать "обычного парня" станет его фирменной чертой.

Прорыв случился в конце 1970-х. В "С любимыми не расставайтесь" (1979) Абдулов предстал в образе Мити Лаврова — москвича-сердцееда, который циничными фразами прячет свой страх перед жизнью. В том же году в "Том самом Мюнхгаузене" он сыграл адвоката Рамкопфа — циника, знающего все лазейки в законе и морали. Абдулов смог воплотить типаж, голос целого слоя общества.

Звездная роль и покорение кино

Особое место в карьере актера заняла роль Медведя в "Обыкновенном чуде" (1978). Это был переход от зверя к человеку, где Абдулов смог показать и простоту, и философию, и трагизм, и комедию — все сразу. "Быть настоящим человеком очень нелегко. Дело в том, что я ужасно правдив..." — эта фраза стала символом его игры. После "Обыкновенного чуда" Абдулова узнали, полюбили, стали ждать в новых картинах.

В "Карнавале" (1981) он сыграл Никиту — москвича-романтика, за внешней бравадой скрывающего способность на настоящее чувство. В "Ищите женщину" (1982) Абдулов предстал в образе парижского клерка Робера де Шаранса, легко и иронично проводящего зрителя через детективный сюжет. В "Чародеях" (1982) его Иван Пухов — жених, сталкивающийся с миром волшебства, где действуют совсем другие правила.

Сложные роли

К середине 1980-х актер уже мог себе позволить роли, требующие глубокого психологического погружения. В "Сошедших с небес" (1986) он сыграл летчика Сергея — идеалиста, не способного вписаться в мир прагматиков. Его фраза "Ох, ребята, как вы не правы..." звучит как приговор системе, в которой нет места искренности. В "Убить дракона" (1988) Абдулов воплотил образ рыцаря Ланцелота, олицетворяющего конфликт между честностью и выживанием.

"Я начал завидовать рабам. Они все знают заранее, у них твердые убеждения! Наверное, потому, что у них нет выбора. А рыцарь... Рыцарь всегда на распутье дорог" — монолог героя Абдулова стал одним из самых запоминающихся в советском кино.

Завершает этот ряд роль Сергея в "Леди Макбет Мценского уезда" (1989). Здесь Абдулов играет не героя, а жертву — работника, ставшего игрушкой в руках соблазнившей его женщины.