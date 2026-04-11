История многогранного актера Александра Абдулова - РИА Новости, 11.04.2026
09:13 11.04.2026

История многогранного актера Александра Абдулова

© РИА Новости / Шахвердиев | Перейти в медиабанкАлександр Абдулов
Александр Абдулов - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Александр Абдулов
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Фильмография Александра Абдулова пестрит разнообразными ролями и амплуа. Его путь к славе не был ни прямым, ни стремительным, но именно поэтому ценен: Абдулов покорил кинематограф честно.
Как сложилась судьба советского актера?

Первые шаги к славе

Начало карьеры Абдулова в кино было скромным. В "12 стульях" (1976) он сыграл инженера Щукина — небольшую, но запоминающуюся роль. Щукин — обычный советский инженер, немного растерянный в мире авантюристов, и Абдулов играет его без попытки "сыграть комедию", честно и серьезно. Эта способность изображать "обычного парня" станет его фирменной чертой.
Прорыв случился в конце 1970-х. В "С любимыми не расставайтесь" (1979) Абдулов предстал в образе Мити Лаврова — москвича-сердцееда, который циничными фразами прячет свой страх перед жизнью. В том же году в "Том самом Мюнхгаузене" он сыграл адвоката Рамкопфа — циника, знающего все лазейки в законе и морали. Абдулов смог воплотить типаж, голос целого слоя общества.

Звездная роль и покорение кино

Особое место в карьере актера заняла роль Медведя в "Обыкновенном чуде" (1978). Это был переход от зверя к человеку, где Абдулов смог показать и простоту, и философию, и трагизм, и комедию — все сразу. "Быть настоящим человеком очень нелегко. Дело в том, что я ужасно правдив..." — эта фраза стала символом его игры. После "Обыкновенного чуда" Абдулова узнали, полюбили, стали ждать в новых картинах.
© Мосфильм (1978) Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
Кадр из фильма Обыкновенное чудо - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Мосфильм (1978)
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
В "Карнавале" (1981) он сыграл Никиту — москвича-романтика, за внешней бравадой скрывающего способность на настоящее чувство. В "Ищите женщину" (1982) Абдулов предстал в образе парижского клерка Робера де Шаранса, легко и иронично проводящего зрителя через детективный сюжет. В "Чародеях" (1982) его Иван Пухов — жених, сталкивающийся с миром волшебства, где действуют совсем другие правила.

Сложные роли

К середине 1980-х актер уже мог себе позволить роли, требующие глубокого психологического погружения. В "Сошедших с небес" (1986) он сыграл летчика Сергея — идеалиста, не способного вписаться в мир прагматиков. Его фраза "Ох, ребята, как вы не правы..." звучит как приговор системе, в которой нет места искренности. В "Убить дракона" (1988) Абдулов воплотил образ рыцаря Ланцелота, олицетворяющего конфликт между честностью и выживанием.
© Ленфильм (1986) Кадр из фильма "Сошедшие с небес"
Кадр из фильма Сошедшие с небес - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Ленфильм (1986)
Кадр из фильма "Сошедшие с небес"
"Я начал завидовать рабам. Они все знают заранее, у них твердые убеждения! Наверное, потому, что у них нет выбора. А рыцарь... Рыцарь всегда на распутье дорог" — монолог героя Абдулова стал одним из самых запоминающихся в советском кино.
Завершает этот ряд роль Сергея в "Леди Макбет Мценского уезда" (1989). Здесь Абдулов играет не героя, а жертву — работника, ставшего игрушкой в руках соблазнившей его женщины.
От инженера Щукина до Сергея — десять фильмов, одна линия развития. От эпизодических ролей к мастерству, от поиска себя к полному пониманию актерского ремесла. Абдулов не блистал — он "сиял", потому что это был свет изнутри, свет актера, который понял, что значит быть актером.
 
 
 
