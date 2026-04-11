15:09 11.04.2026 (обновлено: 15:35 11.04.2026)
В Польше нашли аэростат для возможной контрабанды сигарет из Белоруссии

Автомобиль польской полиции. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Неизвестный аэростат обнаружен в субботу вблизи Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM.
"Неизвестный аэростат обнаружен в населенном пункте Духнув (Мазовецкое воеводство) вблизи Варшавы", - говорится в сообщении.
Ил-20 - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В Польше заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем
9 апреля, 23:00
По данным радиостанции, аэростат был найден местным жителем во время прогулки в лесу на удалении от жилой застройки. На место прибыли сотрудники полиции из Отвоцка, которые оцепили территорию и провели проверку с участием саперов. Опасных предметов обнаружено не было.
Как отмечает RMF FM, предположительно речь идет о метеорологическом аэростате, который мог использоваться для незаконной перевозки сигарет с территории Белоруссии. При этом рядом с объектом не обнаружено ни груза, ни устройств навигации, включая GPS-трекер и SIM-карту.
В последнее время в Польше достаточно часто фиксируются случаи использования аэростатов для переброски контрабандных сигарет через границу с Белоруссией. Как правило, к таким шарам крепятся грузы с табачной продукцией, а также устройства спутникового слежения, позволяющие организаторам отслеживать место приземления.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки Центр Красноармейске, ДНР - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Как можно скорее". В Польше выступили с внезапным призывом к Украине
6 апреля, 15:17
 
