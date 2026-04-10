Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 10.04.2026 (обновлено: 21:29 10.04.2026)
В Белгородской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ

Двое жителей Белгородской области погибли при ударе дрона ВСУ по грузовику

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Двое мирных жителей погибли при целенаправленной атаке дрона ВСУ по грузовику, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В районе села Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте", — написал он в Telegram-канале.
Ранее вечером глава региона сообщал о пяти пострадавших при ударах вражеских беспилотников. Два мужчины получили травмы на коммерческом объекте в Грайвороне. Еще двоих ранило осколками при атаке на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа. Другого — в селе Красный Октябрь Белгородского района. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныГрайворонБелгородский районШебекинский районГрайворонский районРоссия
 
 
