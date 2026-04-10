Дмитриев призвал Зеленского сфокусироваться на достижении мира на Украине

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит сфокусироваться на достижении мира на Украине, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал пост в Х британской газеты Daily Mail, которая процитировала Зеленского, заявившего, что если Трамп выведет США из НАТО, то Британия должна вернуться в ЕС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.