Дмитриев призвал Зеленского сфокусироваться на достижении мира на Украине - РИА Новости, 10.04.2026
21:43 10.04.2026
Дмитриев призвал Зеленского сфокусироваться на достижении мира на Украине

Дмитриев: Зеленскому стоило бы уделить внимание согласованию мира на Украине

© AP Photo / Khalil Hamra — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит сфокусироваться на достижении мира на Украине, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал пост в Х британской газеты Daily Mail, которая процитировала Зеленского, заявившего, что если Трамп выведет США из НАТО, то Британия должна вернуться в ЕС.
"Зеленский призывает Британию вступить в ЕС. Возможно, ему стоило бы уделить больше внимания согласованию мира на Украине", - написал Дмитриев в соцсети X.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО
 
 
