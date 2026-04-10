МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал призывы Владимира Зеленского к США возобновить санкции в отношении российской нефти.
Политик отметил, что антироссийские санкции подорвали экономику Франции.
В середине марта американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 8:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей, уточнил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Официальные лица отмечали, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал такой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности односторонних ограничений.