12:13 10.04.2026
"Опустил страну". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

Азаров: Зеленский выходкой в Венгрии опустил Украину на уровень бандитской шайки

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский скандалом в Венгрии навредил образу Украины, пожаловался экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Зеленский и его подельники опустили Украину на уровень бандитской шайки, которая занимается контрабандой валюты, оформляя все документы в венгерском туалете. Мне даже в голову не могла прийти мысль, что такое шарлатанство допустимо", — написал он.
По мнению Азарова, Украиной управляют дураки, которые беспокоятся только о своем обогащении.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NÁV) в среду опубликовало видеозапись того, как сопровождавший перевозку через Венгрию крупных сумм валюты и слитков золота украинского "Ощадбанка" экс-генерал СБУ в общественном туалете подделывал на них накладные.
NÁV заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину. Ведомство начало расследование, выясняя цель перевозки денег и золота.
