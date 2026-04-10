"Опустил страну". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский скандалом в Венгрии навредил образу Украины, пожаловался экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Зеленский и его подельники опустили Украину на уровень бандитской шайки, которая занимается контрабандой валюты, оформляя все документы в венгерском туалете. Мне даже в голову не могла прийти мысль, что такое шарлатанство допустимо", — написал он.
NÁV заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину. Ведомство начало расследование, выясняя цель перевозки денег и золота.