Ответ Зеленского на заявление Путина поразил Запад

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о готовности к "зеркальным шагам" после объявления пасхального перемирия президентом России Владимиром Путиным.
"Сдавайся, клоун!" — призвал @ADN_EVIL.
"Это чистой воды театр от диктатора, который запретил выборы и кидал призывников в мясорубку за западные деньги. Россия предложила пасхальное перемирие; он же просто позирует перед камерами, уклоняясь от реальных переговоров. Забудьте про НАТО, уступите потерянные земли и перестаньте жертвовать украинцами ради своего эго. Иначе — счастливых могил, актеришка", — подчеркнул @_Sparckle.
"Это решение Путина. И только его. А вы ничего не решаете. Вы только много говорите на камеру", — отметил @LeonGoudikian.
"Людям нужна Пасха без тебя", — возмутился @DCK165
"Ты же должен был сражаться до последнего украинца, помнишь? Допустил разрушение страны, и ради чего? Дурень", — высказался @WashiJnr.
В четверг Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру, при этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
В прошлом году Россия состоялось аналогичное прекращение огня. Однако по его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях со стороны Киева.