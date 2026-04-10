Зеленский заявил, что весной и летом Киев ждет напряженный период

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что весной и летом Киев ждет напряженный период на фронте и на переговорном треке по урегулированию конфликта.
"Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября... Этот период весны - лета будет непростым и политически, и дипломатически", — сказал Зеленский журналистам.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.