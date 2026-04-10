Зеленский заявил, что весной и летом Киев ждет напряженный период - РИА Новости, 10.04.2026
11:33 10.04.2026
Зеленский заявил, что весной и летом Киев ждет напряженный период

Зеленский: Киев ждет напряженный период на фронте и на переговорах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что весной и летом Киев ждет напряженный период на фронте и на переговорном треке по урегулированию конфликта.
"Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября... Этот период весны - лета будет непростым и политически, и дипломатически", — сказал Зеленский журналистам.
Киев опасается возможного выхода США из процесса трехсторонних переговоров по мирному урегулированию в августе. Кроме того он считает, что причиной проблем для Киева также станут успехи российской армии на линии фронта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
