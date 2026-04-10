В Госдуме предупредили об опасном способе окрашивания пасхальных яиц

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартным способом, например с помощью пены для бритья и пищевых красителей, может быть опасно для здоровья и вызвать отравление, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"В преддверии Светлого праздника Пасхи в интернете начали появляться ролики с рекомендациями с рецептами покраски пасхальных яиц весьма нетрадиционным способом. Речь идет о том, как покрасить яйца с помощью пены для бритья и пищевых красителей. Спешу предостеречь всех, что яйца, окрашенные таким способом, употреблять нельзя. Пена для бритья - не пищевой продукт, поэтому яйца, окрашенные таким способом, могут быть опасны для здоровья и вызвать отравление", - сказал Леонов

Парламентарий уточнил, что такой метод покраски подходит только для декоративных целей.

Леонов добавил, что лучше всего использовать натуральные красители - свеклу, куркуму, луковую шелуху, зеленый чай или шпинат.