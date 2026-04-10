03:21 10.04.2026
В Госдуме предупредили об опасном способе окрашивания пасхальных яиц

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартным способом, например с помощью пены для бритья и пищевых красителей, может быть опасно для здоровья и вызвать отравление, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"В преддверии Светлого праздника Пасхи в интернете начали появляться ролики с рекомендациями с рецептами покраски пасхальных яиц весьма нетрадиционным способом. Речь идет о том, как покрасить яйца с помощью пены для бритья и пищевых красителей. Спешу предостеречь всех, что яйца, окрашенные таким способом, употреблять нельзя. Пена для бритья - не пищевой продукт, поэтому яйца, окрашенные таким способом, могут быть опасны для здоровья и вызвать отравление", - сказал Леонов.
Яйца во время варки с луковой шелухой - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Россия вошла в топ-5 стран с самыми дешевыми яйцами на Пасху
03:19
Парламентарий уточнил, что такой метод покраски подходит только для декоративных целей.
Леонов добавил, что лучше всего использовать натуральные красители - свеклу, куркуму, луковую шелуху, зеленый чай или шпинат.
"На мой взгляд, лучше всего отдавать предпочтение проверенным безопасным методам окрашивания. Так будет надежнее", - заключил он.
Крашеные яйца - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Врач рассказала, сколько хранятся вареные яйца
02:38
 
ОбществоСергей ЛеоновГосдума РФЛДПРПасха
 
 
