Врач рассказала, сколько хранятся вареные яйца
02:38 10.04.2026 (обновлено: 11:33 10.04.2026)
Врач рассказала, сколько хранятся вареные яйца

РИА Новости: вареные яйца хранятся в холодильнике в течение недели

Крашеные яйца. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Яйца, которые сварены на Пасху, можно есть не дольше недели, рассказала РИА Новости врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"При правильном хранении в холодильнике сырые яйца обычно остаются пригодными несколько недель. А вот вареные яйца хранят меньше: их желательно съесть в течение недели. Если вы сомневаетесь, самый практичный критерий — это запах и внешний вид после разбивания, любые неприятные изменения лучше воспринимать как повод не рисковать", — объяснила она.
По словам специалиста, яйца лучше хранить в холодильнике, потому что при постоянной низкой температуре они дольше остаются безопасными. Держать их следует не в дверце, где температура скачет, а ближе задней стенке, где холоднее и стабильнее.
Cырые яйца лучше хранить в родной упаковке — коробка защищает от посторонних запахов, помогает меньше пересыхать и снижает риск загрязнения.
"Мыть яйца заранее не нужно: если оболочка повреждена или яйца намокают и долго лежат, это может повысить риск, что микробы попадут внутрь. Мыть лучше непосредственно перед приготовлением, если есть такая необходимость", — добавила Чистик.
Светлое Воскресение Христово — Пасху — в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля. В этот день заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост. Накануне, в Великую субботу, в храмах по традиции освящают куличи, крашеные яйца и другие блюда пасхального стола.
