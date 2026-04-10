Врач рассказала, сколько хранятся вареные яйца

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Яйца, которые сварены на Пасху, можно есть не дольше недели, рассказала РИА Новости врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

"При правильном хранении в холодильнике сырые яйца обычно остаются пригодными несколько недель. А вот вареные яйца хранят меньше: их желательно съесть в течение недели. Если вы сомневаетесь, самый практичный критерий — это запах и внешний вид после разбивания, любые неприятные изменения лучше воспринимать как повод не рисковать", — объяснила она.

По словам специалиста, яйца лучше хранить в холодильнике, потому что при постоянной низкой температуре они дольше остаются безопасными. Держать их следует не в дверце, где температура скачет, а ближе задней стенке, где холоднее и стабильнее.

Cырые яйца лучше хранить в родной упаковке — коробка защищает от посторонних запахов, помогает меньше пересыхать и снижает риск загрязнения.

"Мыть яйца заранее не нужно: если оболочка повреждена или яйца намокают и долго лежат, это может повысить риск, что микробы попадут внутрь. Мыть лучше непосредственно перед приготовлением, если есть такая необходимость", — добавила Чистик.