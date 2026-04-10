Чиновники из США, Израиля и Ливана провели телефонный разговор, пишут СМИ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Чиновники из США, Израиля и Ливана провели подготовительный телефонный разговор в пятницу в преддверии переговоров в Вашингтоне, которые запланированы на следующей неделе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что в этом разговоре приняли участие посол Израиля Йехиэль Лейтер, посол Ливана Нада Хамаде Моавад, посол США в Ливане Мишель Исса, а также советник госдепартамента Майкл Нидхэм.
В четверг пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
