СК возбудил дело о небезопасных услугах после взрыва во Владикавказе

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе, сообщает СК РФ.
"Следственными органами СК России по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
В пятницу на территории складского помещения для хранения пиротехнической продукции в переулке Партизанском Владикавказа произошел хлопок с последующим возгоранием. Уточняется, что в это время на территории склада находились работники. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.
"В настоящее время группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего", - добавили в СК.