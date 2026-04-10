Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе

СК возбудил дело о небезопасных услугах после взрыва во Владикавказе

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе, сообщает СК РФ.

"Следственными органами СК России по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max.

В пятницу на территории складского помещения для хранения пиротехнической продукции в переулке Партизанском Владикавказа произошел хлопок с последующим возгоранием. Уточняется, что в это время на территории склада находились работники. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.