Среди пострадавших при взрыве во Владикавказе есть еще один ребенок

НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 14 человек, среди них еще один ребенок, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"(Еще – ред.) два пациента госпитализированы в РКБ. В ДРКБ доставлен также еще один ребенок", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. Сообщалось, что пострадали десять человек, среди них один ребенок. Глава Северной Осетии сообщал, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.