Самолет ВВС Франции разбился во время учебного полета

"Самолет Cirus SR-20 военно-воздушных сил Франции разбился в пятницу утром в (департаменте – ред.) Альпы Верхнего Прованса во время учебного полета. Два его пилота получили ранения и были доставлены в больницу", - говорится в статье .

Инцидент произошел в 9.30 по местному времени (10.30 мск) в ходе полета на низкой высоте в нежилой зоне недалеко от горного массива, сообщает минобороны Франции. Экипаж состоял из двух военных - инструктора и ученика, - которые после крушения смогли подать сигнал тревоги. Оба были госпитализированы в сознании, указывает министерство. Соответствующие органы начали расследование для выяснения причин произошедшего.