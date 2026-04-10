Самолет ВВС Франции разбился во время учебного полета - РИА Новости, 10.04.2026
14:42 10.04.2026 (обновлено: 14:50 10.04.2026)
Самолет ВВС Франции разбился во время учебного полета

Самолет Cirus SR-20 ВВС Франции разбился во время учебного полета

ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Легкий самолет военно-воздушных сил Франции разбился в ходе учебного полета на юго-востоке страны, оба пилота пострадали и доставлены в больницу, сообщила в пятницу газета Parisien со ссылкой на минобороны страны.
«

"Самолет Cirus SR-20 военно-воздушных сил Франции разбился в пятницу утром в (департаменте – ред.) Альпы Верхнего Прованса во время учебного полета. Два его пилота получили ранения и были доставлены в больницу", - говорится в статье.

Инцидент произошел в 9.30 по местному времени (10.30 мск) в ходе полета на низкой высоте в нежилой зоне недалеко от горного массива, сообщает минобороны Франции. Экипаж состоял из двух военных - инструктора и ученика, - которые после крушения смогли подать сигнал тревоги. Оба были госпитализированы в сознании, указывает министерство. Соответствующие органы начали расследование для выяснения причин произошедшего.
Отмечается, что учебный самолет Cirrus SR-20 предназначен для начальной подготовки пилотов.
