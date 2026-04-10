Мятеж ВСУ в Чугуевском районе не станет последним, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2026
14:49 10.04.2026 (обновлено: 14:55 10.04.2026)
Мятеж ВСУ в Чугуевском районе не станет последним, считает эксперт

Политолог Корнилов: мятеж ВСУ в Чугуевском районе не станет последним

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские боевики. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мятеж в ВСУ на полигоне в Чугуевском районе не станет последним подобным восстанием, считает политолог Владимир Корнилов.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев, однако ее подавили.
"Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ", - сказал Корнилов деловой газете ВЗГЛЯД.
Как полагает политолог, мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Кроме того, он добавил, что причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации.
По словам Корнилова, произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Эксперт уточнил, что регулярно появляются сообщения о скотском отношении руководства к бойцам на разных участках фронта, отсутствие ротации, использование "мертвых душ" для получения выплат.
"ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает", – добавил политолог.
