Мятеж ВСУ в Чугуевском районе не станет последним, считает эксперт

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мятеж в ВСУ на полигоне в Чугуевском районе не станет последним подобным восстанием, считает политолог Владимир Корнилов.

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев, однако ее подавили.

"Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ", - сказал Корнилов деловой газете ВЗГЛЯД

Как полагает политолог, мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Кроме того, он добавил, что причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации.

По словам Корнилова, произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Эксперт уточнил, что регулярно появляются сообщения о скотском отношении руководства к бойцам на разных участках фронта, отсутствие ротации, использование "мертвых душ" для получения выплат.