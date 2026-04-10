Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 1280 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1280 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 64 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
