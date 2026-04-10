ВСУ атаковали Белгородскую область 107 дронами за сутки - РИА Новости, 10.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 10.04.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 107 дронами за сутки, один человек погиб

БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 107 беспилотниками, один человек погиб, 14 ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт в 15 муниципалитетах попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 7 снарядов, 69 беспилотников сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 22 частных домовладениях, сельхозпредприятии, административном здании, магазине и 12 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе город Шебекино, посёлок Батрацкая Дача, сёла… подверглись атакам 37 беспилотников, 23 из которых подавлены и сбиты. В селе Нежеголь от удара дрона погиб боец подразделения "Орлан", ранены двое его сослуживцев и 15-летняя девочка... На участке автодороги Белгород — Шебекино от удара дрона ранены восемь человек... В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на предприятие ранен мужчина... Ещё один мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгород, Белгородский и Борисовский округа атакованы 7 беспилотниками, 2 из которых сбиты, над Алексеевским, Вейделевским, Корочанским, Красненским, Красногвардейским, Новооскольским и Ровеньским округами сбиты 32 беспилотника. По словам главы области, Волоконовский и Грайворонский округа атакованы 14 беспилотниками, 4 из которых сбиты, по Краснояружскому округу выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотниками, 5 из которых подавлены и сбиты.
"Над Валуйским округом сбиты 3 беспилотника. Без повреждений. Вчера в Валуйскую ЦРБ обратился боец подразделения "Орлан", который получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом позвонка при атаке беспилотника в селе Казинка Валуйского округа 3 апреля", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
