ВСУ за сутки 25 раз атаковали курское приграничье

КУРСК, 10 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 25 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области, сбито 32 украинских беспилотника различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 9 апреля до 07:00 10 апреля сбито 32 вражеских беспилотника различного типа. 25 раз враг применил артиллерию по отселённым районам" - сообщил Хинштейн на платформе Max

Он добавил, что восемь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.