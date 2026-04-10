ВСУ за сутки 25 раз атаковали курское приграничье - РИА Новости, 10.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 10.04.2026
ВСУ за сутки 25 раз атаковали курское приграничье

ВСУ за сутки 25 раз атаковали артиллерией курское приграничье

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Украинские военные. Архивное фото
КУРСК, 10 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 25 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области, сбито 32 украинских беспилотника различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 9 апреля до 07:00 10 апреля сбито 32 вражеских беспилотника различного типа. 25 раз враг применил артиллерию по отселённым районам" - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он добавил, что восемь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"Погибших и пострадавших нет. Разрушений инфраструктуры нет", - отметил глава региона.
