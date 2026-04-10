В Брянской области при ракетной атаке пострадала мирная жительница

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате ракетной атаки ВСУ на Брянскую область, четыре жилых дома уничтожены, еще 15 повреждены, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В результате падения обломков сбитых ракет в селе Юрасово Карачевского района четыре жилых дома полностью уничтожены, повреждены 15 жилых домов. К сожалению, мирная жительница получила ранения", - написал Богомаз в канале на платформе Мах.
Губернатор уточнил, что женщину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
22 июня 2022, 17:18