ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
00:32 10.04.2026 (обновлено: 02:33 10.04.2026)
ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении

РИА Новости: ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Пятый стрелковый батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несет большие потери на Запорожском тактическом направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В результате интенсивного комплексного огневого поражения силами и средствами артиллерии, ударными БПЛА и авиации на запорожском тактическом направлении в 5-м стрелковом батальоне 108-й отдельной бригады территориальной обороны отмечено большое количество безвозвратных и санитарных потерь", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из-за ударов ротация в 5-й стрелковый батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны затруднена, военнослужащие ВСУ находятся на позициях более 60 дней.
