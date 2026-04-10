ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Пятый стрелковый батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несет большие потери на Запорожском тактическом направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В результате интенсивного комплексного огневого поражения силами и средствами артиллерии, ударными БПЛА и авиации на запорожском тактическом направлении в 5-м стрелковом батальоне 108-й отдельной бригады территориальной обороны отмечено большое количество безвозвратных и санитарных потерь", — сказал собеседник агентства.