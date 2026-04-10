Рейтинг@Mail.ru
"Прямая война". На Западе сделали резкое заявление о России - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 10.04.2026
"Прямая война". На Западе сделали резкое заявление о России

Диесен: Франция готова на прямую войну с Россией, но не на дипломатию

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французский военный во время учений
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Франция готова пойти на прямую войну с Россией, но не на ведение переговоров с ней, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
«

"Начальник генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон призывает увеличить военные расходы в связи с возможной прямой войной с Россией и заявляет, что его страна должна быть готова "потерять своих детей". Похоже, что Париж готов на все, кроме ведения дипломатии и смягчения разногласий в сфере безопасности между НАТО и Россией", — написал он в социальной сети X.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что опасения Парижа об угрозе открытой войны Франции с Россией безосновательны.
Ранее в тот же день Мандон высказался, что его главной озабоченностью остается возможность якобы открытой войны с Россией.
В миреРоссияФранцияДмитрий ПесковПарижНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала