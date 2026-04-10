"Прямая война". На Западе сделали резкое заявление о России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Франция готова пойти на прямую войну с Россией, но не на ведение переговоров с ней, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
«
"Начальник генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон призывает увеличить военные расходы в связи с возможной прямой войной с Россией и заявляет, что его страна должна быть готова "потерять своих детей". Похоже, что Париж готов на все, кроме ведения дипломатии и смягчения разногласий в сфере безопасности между НАТО и Россией", — написал он в социальной сети X.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что опасения Парижа об угрозе открытой войны Франции с Россией безосновательны.
Ранее в тот же день Мандон высказался, что его главной озабоченностью остается возможность якобы открытой войны с Россией.