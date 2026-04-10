Губернатор Московской области навестил героя СВО перед Пасхой

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил накануне Пасхи героя СВО Евгения и его семью накануне Пасхи, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Евгений – ветеран боевых действий. В начале 2000-х годов он прошел горячую точку, а в 2022 году вновь встал на защиту страны. Боец сражался на сложных участках в зоне СВО. Его подразделение больше суток удерживало населенный пункт, находясь под плотным огнем, но пройти врагу не дали, уничтожив в стрелковом бою больше взвода. За тот подвиг Евгений был удостоен Ордена Мужества.

В преддверии одного из главных христианских праздников Пасхи губернатор региона навестил героя и его семью в Электрогорске (Павлово-Посадский городской округ).

"Мы встречались с вашей супругой Мариной в фонде "Защитники Отечества", она говорила столько добрых слов в ваш адрес, что мне захотелось познакомиться с вами и вашей семьей. Я пообещал приехать и лично пожать вам руку. Хочу выразить, Евгений, свое искреннее восхищение. А Марину поблагодарить за все, что вы делаете для фонда, за активную позицию. Пусть у ваших детей сбудутся все мечты, чтобы они радовали вас своими успехами", — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Евгений – человек глубоко верующий. Он рассказал Воробьеву, как его спасла молитва.

"Я оказался отрезан от товарищей. Надо мной было много "птичек" – насчитал 12 штук, они прилетали парами, чтобы меня уничтожить. Попытался от них скрываться: от первой удалось, а вот вторая поймала меня на встречном движении – я получил ранение обеих ног. Думаю про себя: "Ну, нет, я не сдамся так просто". Перебинтовал ноги, кое-как встал. Сам не понимаю, откуда силы нашлись – я просто помолился. Вновь попытался уходить от "птичек" – получил еще одно ранение, потом еще. Чувствую, силы кончаются. Взялся за дерево, молюсь. И тут дрон делает сброс и попадает мне в руку. Этой же рукой через боль снова пытаюсь креститься", – поделился Евгений.

Он добавил, что видел, как другая "птичка" повисела над ним и стала улетать. В итоге у Евгения появилась возможность отползти в укрытие, а потом за ним пришла эвакуационная группа.

С того момента, как муж ушел на фронт, Марина посвятила себя поддержке семей военнослужащих. На данный момент она работает социальным координатором в госфонде "Защитники Отечества", создала чат для жен бойцов, организовывает встречи в храме.

"Муж мне говорил, что, если объявят мобилизацию, он пойдет первым: "Нужно защищать страну". И действительно, уже 23 сентября он мне сказал собрать сумку и принести прямо на работу, откуда он отправлялся в военкомат. Отговаривать не было смысла, я знала, что его ничто не остановит", - вспоминает Марина.

Позже женщина начала собирать гуманитарную помощь для бойцов и консультировать жен участников СВО, подсказывая им в том числе в вопросах льгот. Поэтому, когда ей предложили стать социальным координатором в госфонде, то она сразу согласилась.

У Евгения и Марины двое детей. Дочери Елизавете – 15 лет, она учится в девятом классе лицея. Очень любит спорт, занималась армейским рукопашным боем, сейчас – волейболом. Также любит танцы – с отличием закончила детскую школу искусств. Сыну Роману – шесть лет. В этом году он пойдет в первый класс. Увлекается автомобилями, занимается дзюдо.