Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 10.04.2026
Внучка героя сопротивления в фашистских лагерях Баранова рассказала о нем

© Фото : Бессмертный полкНиколай Баранов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Татьяна Ерж, внучка героя советского сопротивления в фашистских лагерях Николая Баранова, рассказала РИА Новости, каким он был в жизни.
Десятого апреля отмечается Международный день движения Сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны. Николай Баранов был активным участником сопротивления в концлагерях в Баварии, создателем одной из крупнейших антифашистских организаций - Братского сотрудничества военнопленных (БСВ).
На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Фонд Печерского разыскал дочь участника восстания пленных в Маутхаузене
5 февраля, 06:21
"Мне не дано было знать моего деда, Баранова Николая Андреевича, война лишила меня такой счастливой возможности", - с сожалением констатировала его внучка.
Она призналась, что "в семье, к сожалению, редко говорили о нём, слишком больной была эта тема".
"Из рассказа бабушки я знаю, что это был очень честный, волевой, с обостренным чувством к несправедливости человек, которого любили сослуживцы, друзья", - поделилась Татьяна Ёрж.
По ее словам, Баранов был "человеком очень начитанным, очень любящим мужем и безумно любящим отцом".
Памятник жертвам фашизма на месте концлагеря Маутхаузен - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дочь бежавшего из Маутхаузена рассказала о сохранении памяти о трагедии
5 февраля, 09:11
"Эти качества подтверждаются поступками и всей жизнью моего деда: семнадцатилетним мальчишкой из благополучной и обеспеченной семьи он всё же убегает на фронт в 1918 году, в восемнадцать лет вступает в партию, становится одним из первых членов ВКП(б), остается в армии и после окончания Гражданской войны. Затем - учеба в Академии в Москве", - поделилась внучка героя.
Она подчеркнула, что для нее "это всё было не когда-то давно, это было вчера".
"Наша семья ничего не забыла, мы всё помним. Боль не ушла, а с годами еще больше обострилась", - заключила Татьяна Ёрж.
В шалаше партизанского отряда - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Внучка командира партизанов рассказала о борьбе отряда с фашистами
06:25
 
БаварияОбществоВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала