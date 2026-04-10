Внучка героя сопротивления в фашистских лагерях Баранова рассказала о нем

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Татьяна Ерж, внучка героя советского сопротивления в фашистских лагерях Николая Баранова, рассказала РИА Новости, каким он был в жизни.

Десятого апреля отмечается Международный день движения Сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны. Николай Баранов был активным участником сопротивления в концлагерях в Баварии , создателем одной из крупнейших антифашистских организаций - Братского сотрудничества военнопленных (БСВ).

"Мне не дано было знать моего деда, Баранова Николая Андреевича, война лишила меня такой счастливой возможности", - с сожалением констатировала его внучка.

Она призналась, что "в семье, к сожалению, редко говорили о нём, слишком больной была эта тема".

"Из рассказа бабушки я знаю, что это был очень честный, волевой, с обостренным чувством к несправедливости человек, которого любили сослуживцы, друзья", - поделилась Татьяна Ёрж.

По ее словам, Баранов был "человеком очень начитанным, очень любящим мужем и безумно любящим отцом".

"Эти качества подтверждаются поступками и всей жизнью моего деда: семнадцатилетним мальчишкой из благополучной и обеспеченной семьи он всё же убегает на фронт в 1918 году, в восемнадцать лет вступает в партию, становится одним из первых членов ВКП(б) , остается в армии и после окончания Гражданской войны. Затем - учеба в Академии в Москве", - поделилась внучка героя.

Она подчеркнула, что для нее "это всё было не когда-то давно, это было вчера".