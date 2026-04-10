Рейтинг@Mail.ru
В посольстве рассказали, какие визы во Францию выдают россиянам
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 10.04.2026
В посольстве рассказали, какие визы во Францию выдают россиянам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр- РИА Новости. Правила выдачи Шенгенских виз в посольстве Франции не изменились, но с ноября прошлого года выдаются только однократные, сообщили РИА Новости во французской дипмиссии.
"Правила для российских граждан, обращающихся за визами, не претерпели существенных изменений. Тем не менее с ноября 2025 года по решению ЕС выдаются только однократные визы", - указали в посольстве.
Но могут быть и исключения, добавили в дипмиссии.
"При этом могут существовать исключения, которые в основном касаются ряда профессиональных категорий (к примеру, работники автотранспортных компаний, члены летного состава или плавсостава...), а также российских граждан, у которых во Франции проживают члены их семей", - пояснили в посольстве.
ФранцияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала