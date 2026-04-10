В посольстве рассказали, какие визы во Францию выдают россиянам

МОСКВА, 10 апр- РИА Новости. Правила выдачи Шенгенских виз в посольстве Франции не изменились, но с ноября прошлого года выдаются только однократные, сообщили РИА Новости во французской дипмиссии.
"Правила для российских граждан, обращающихся за визами, не претерпели существенных изменений. Тем не менее с ноября 2025 года по решению ЕС выдаются только однократные визы", - указали в посольстве.
Но могут быть и исключения, добавили в дипмиссии.
"При этом могут существовать исключения, которые в основном касаются ряда профессиональных категорий (к примеру, работники автотранспортных компаний, члены летного состава или плавсостава...), а также российских граждан, у которых во Франции проживают члены их семей", - пояснили в посольстве.