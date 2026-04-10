Россиянам рассказали, чем опасен норовирус

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Норовирус долго живет во внешней среде, он также опасен для россиян своей заразностью и быстрым развитием симптомов, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме , 50 из которых госпитализированы. У заболевших был выявлен норовирус второго типа.

"Особенность норовирусов состоит в том, что они довольно хорошо сохраняются во внешней среде и легко могут заразить человека. При попадании в организм вирус размножается в тонком кишечнике и вызывает диарею, рвоту и повышение температуры. Как правило, заболевание после заражения возникает очень быстро, буквально через 1-2 суток, и продолжается около 3-5 дней", - сказал Альтштейн

Вирусолог отметил, что летальность при этом заболевании практически отсутствует.

"Но случаи, которые зафиксированы в Муроме, затрагивают больше 100 человек - это вспышка серьезная", - подчеркнул эксперт.

По его словам, чаще всего норовирус может возникать на предприятиях и производствах при несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Точную причину возможно будет определить лишь после проведенного эпидрасследования. При этом заразиться норовирусом возможно и в домашних условиях, однако это будут лишь единичные случаи.