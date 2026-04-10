Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, чем опасен норовирус
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 10.04.2026 (обновлено: 05:43 10.04.2026)
Россиянам рассказали, чем опасен норовирус

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Норовирус долго живет во внешней среде, он также опасен для россиян своей заразностью и быстрым развитием симптомов, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме, 50 из которых госпитализированы. У заболевших был выявлен норовирус второго типа.
"Особенность норовирусов состоит в том, что они довольно хорошо сохраняются во внешней среде и легко могут заразить человека. При попадании в организм вирус размножается в тонком кишечнике и вызывает диарею, рвоту и повышение температуры. Как правило, заболевание после заражения возникает очень быстро, буквально через 1-2 суток, и продолжается около 3-5 дней", - сказал Альтштейн.
Вирусолог отметил, что летальность при этом заболевании практически отсутствует.
"Но случаи, которые зафиксированы в Муроме, затрагивают больше 100 человек - это вспышка серьезная", - подчеркнул эксперт.
По его словам, чаще всего норовирус может возникать на предприятиях и производствах при несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Точную причину возможно будет определить лишь после проведенного эпидрасследования. При этом заразиться норовирусом возможно и в домашних условиях, однако это будут лишь единичные случаи.
Альтштейн пояснил, что норовирус второго типа отличается от первого своей заразностью, симптомы и течение заболевания при этом одинаковы. В качестве основных мер профилактики необходимо мыть руки и потреблять в пищу только безопасные, качественные продукты.
Здоровье - ОбществоМуромВладимирская областьАнатолий Альтштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала