Венгрия обвинила ЕС в попытках вмешательства в выборы

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что агенты Европейского союза проводят операции, направленные на вмешательство в избирательный процесс Венгрии.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии.
"Странно слышать, как мои коллеги из ЕС читают мне лекции о доверии и искреннем сотрудничестве, в то время как их агенты проводят тайные операции, направленные на подрыв нашего правительства и вмешательство в избирательный процесс", - заявил Бока европейскому изданию Politico.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в Будапеште заявил, что брюссельские бюрократы намерены разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к Орбану. Вэнс отметил, что Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.