На Урале школу оштрафовали за нападение ученика на одноклассницу

14:07 10.04.2026 (обновлено: 14:50 10.04.2026)
В Свердловской области оштрафовали школу за нападение ученика на одноклассницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Школу в Свердловской области оштрафовали на 200 тысяч рублей после того, как ученик напал на одноклассницу, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Мировой судья… признал "Зайковскую среднюю общеобразовательную школу №1" виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ ("Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов" – ред.). Юридическому лицу назначен штраф в размере 200 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
В инстанции уточнили, что после случившегося Росгвардия провела в школе проверку, были выявлены недостатки в организации работы по обеспечению безопасного пребывания учеников.
Региональное управление СК РФ информировало, что 27 марта в школе поселка Зайково Ирбитского района ученик напал на одноклассницу. Девочка получила ссадину, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, незначительные повреждения были причинены учителю и бухгалтеру школы, которые оказались на месте происшествия, поясняло ведомство. Возбуждено уголовное дело о халатности.
ПроисшествияРоссияСвердловская областьИрбитский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
