Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 10.04.2026
В Unicredit не рассматривают ликвидацию бизнеса в России

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Unicredit не рассматривает возврат лицензии или ликвидацию бизнеса в России, сообщила РИА Новости группа.
"Вопрос о возврате лицензии или ликвидации бизнеса не рассматривается, и любые сообщения или предположения, указывающие на обратное, необоснованны", - сказано в сообщении пресс-службы группы.
"В связи с появлением в СМИ ряда спекулятивных новостей, группа Unicredit подтверждает, что стратегия, которую она последовательно реализовывает и о которой постоянно сообщает рынку в отношении деятельности в России, не претерпела никаких изменений", - поясняет пресс-служба.
Итальянская банковская группа в 2022 году заявила, что рассматривает возможность ухода из России. С тех пор группа предпринимала ряд попыток продать свой российский бизнес, но безуспешно.
Группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", входящий в число 30 крупнейших банков страны.
РоссияUniCredit GroupЮниКредит БанкЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала