В Unicredit не рассматривают ликвидацию бизнеса в России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Unicredit не рассматривает возврат лицензии или ликвидацию бизнеса в России, сообщила РИА Новости группа.
"Вопрос о возврате лицензии или ликвидации бизнеса не рассматривается, и любые сообщения или предположения, указывающие на обратное, необоснованны", - сказано в сообщении пресс-службы группы.
Unicredit хочет обратить взыскание на ТРК "Радуга" в Петербурге
22 сентября 2025, 09:56
Итальянская банковская группа в 2022 году заявила, что рассматривает возможность ухода из России. С тех пор группа предпринимала ряд попыток продать свой российский бизнес, но безуспешно.
Группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", входящий в число 30 крупнейших банков страны.
Суд в Москве отказался арестовать активы Unicredit на 2,5 миллиарда рублей
30 декабря 2025, 17:43