В Unicredit не рассматривают ликвидацию бизнеса в России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Unicredit не рассматривает возврат лицензии или ликвидацию бизнеса в России, сообщила РИА Новости группа.

"Вопрос о возврате лицензии или ликвидации бизнеса не рассматривается, и любые сообщения или предположения, указывающие на обратное, необоснованны", - сказано в сообщении пресс-службы группы.

"В связи с появлением в СМИ ряда спекулятивных новостей, группа Unicredit подтверждает, что стратегия, которую она последовательно реализовывает и о которой постоянно сообщает рынку в отношении деятельности в России , не претерпела никаких изменений", - поясняет пресс-служба.

Итальянская банковская группа в 2022 году заявила, что рассматривает возможность ухода из России. С тех пор группа предпринимала ряд попыток продать свой российский бизнес, но безуспешно.