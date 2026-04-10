Лавров посоветовал Пиньо не позориться из-за Украины

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал представителю Еврокомиссии Пауле Пиньо, недовольной его контактами с венгерским коллегой Петером Сийярто по теме прав меньшинств на Украине, помалкивать и не позориться.