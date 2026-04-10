МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Командир одного из подразделений главного управления разведки (ГУР) Украины жалуется, что у военнослужащих ВСУ "нищенская" зарплата, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, соответствующие оценки высказываются и представителями украинских силовых структур.
"Находящийся также на Запорожье (в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - ред.) командир одного из подразделений ГУР Каганец жалуется, что все украинские военнослужащие получают нищенские зарплаты, а страна находится на пороге гражданской войны", — сказал представитель силовых структур.
По его словам, также выражаются опасения относительно "общей внутренней обстановки" на Украине.
"На данный момент в ВСУ нет мотивации продолжать боевые действия, а у киевского режима нет возможности финансово простимулировать военнослужащих", — добавил собеседник агентства.
