11:14 10.04.2026 (обновлено: 11:24 10.04.2026)
В Брюсселе выселили крупнейший украинский общественный центр «Голос украинцев»

БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Власти столичного региона Брюсселя выселили крупнейший украинский общественный центр "Голос украинцев" без объяснения причин и не предоставили альтернативного помещения, сообщил порталу Euractiv координатор центра Павел Кошка.
"После почти четырёх лет работы центр комитета украинских беженцев "Голос украинцев" (UV-RC), расположенный в европейском квартале Брюсселя, закрылся 1 апреля после получения уведомления о выселении от государственной региональной службы Брюссельского столичного региона", - говорится в материале.
Уточняется, что это решение было принято в период затянувшегося политического вакуума в регионе, который в течение 613 дней оставался без избранного правительства. В этот период временная администрация решила сократить финансирование центра в рамках более широких бюджетных урезаний.
Согласно данным центра, восьмиэтажное здание находится в частной собственности, однако расходы покрывались Брюссельским столичным регионом, который предоставил его в пользование UV-RC. Годовой бюджет центра составлял около 800 000 евро. Ежемесячные расходы, включая налоги и коммунальные услуги, составляли примерно 30 000 евро.
Сотрудники украинского центра заявили Euractiv, что отсутствие ясности и объяснений оказалось таким же разочаровывающим, как и само закрытие.
"Центр предоставлял психологическую поддержку на украинском языке, языковые курсы, юридические консультации - особенно по вопросам статуса временной защиты, а также культурные мероприятия, спорт и помощь детям", - поясняет портал.
