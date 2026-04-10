В Брюсселе выселили крупнейший украинский общественный центр

БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Власти столичного региона Брюсселя выселили крупнейший украинский общественный центр "Голос украинцев" без объяснения причин и не предоставили альтернативного помещения, сообщил порталу Euractiv координатор центра Павел Кошка.

"После почти четырёх лет работы центр комитета украинских беженцев "Голос украинцев" (UV-RC), расположенный в европейском квартале Брюсселя , закрылся 1 апреля после получения уведомления о выселении от государственной региональной службы Брюссельского столичного региона", - говорится в материале.

Уточняется, что это решение было принято в период затянувшегося политического вакуума в регионе, который в течение 613 дней оставался без избранного правительства. В этот период временная администрация решила сократить финансирование центра в рамках более широких бюджетных урезаний.

Согласно данным центра, восьмиэтажное здание находится в частной собственности, однако расходы покрывались Брюссельским столичным регионом , который предоставил его в пользование UV-RC. Годовой бюджет центра составлял около 800 000 евро. Ежемесячные расходы, включая налоги и коммунальные услуги, составляли примерно 30 000 евро.

Сотрудники украинского центра заявили Euractiv, что отсутствие ясности и объяснений оказалось таким же разочаровывающим, как и само закрытие.