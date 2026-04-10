МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина сегодня не располагает действенной системой противовоздушной обороны на фоне истощения запасов ракет к американским системам Patriot, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"США поставили на Украину только 600 ракет PAC-3 (для систем Patriot - ред.). Против каждой цели нужно выпустить по две, то есть запасов Украины хватает всего на 300 таких пусков", - добавил Джонсон.