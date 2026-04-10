Украина осталась без работающей системы ПВО, заявил экс-аналитик ЦРУ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина сегодня не располагает действенной системой противовоздушной обороны на фоне истощения запасов ракет к американским системам Patriot, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, поставок американских ракет для систем Patriot не хватает для покрытия потребностей ВСУ. Кроме этого, часть систем уже была уничтожена.
"США поставили на Украину только 600 ракет PAC-3 (для систем Patriot - ред.). Против каждой цели нужно выпустить по две, то есть запасов Украины хватает всего на 300 таких пусков", - добавил Джонсон.
Эксперт считает, что эти запасы уже давно истощены.