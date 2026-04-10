Рейтинг@Mail.ru
Украина осталась без работающей системы ПВО, заявил экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 10.04.2026
Украина осталась без работающей системы ПВО, заявил экс-аналитик ЦРУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина сегодня не располагает действенной системой противовоздушной обороны на фоне истощения запасов ракет к американским системам Patriot, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Украины нет действенной системы противовоздушной обороны, хоть они и заявляют об обратном", - сказал Джонсон.
По его словам, поставок американских ракет для систем Patriot не хватает для покрытия потребностей ВСУ. Кроме этого, часть систем уже была уничтожена.
"США поставили на Украину только 600 ракет PAC-3 (для систем Patriot - ред.). Против каждой цели нужно выпустить по две, то есть запасов Украины хватает всего на 300 таких пусков", - добавил Джонсон.
Эксперт считает, что эти запасы уже давно истощены.
В миреУкраинаЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала