Областной поисковый центр открыли в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 10 апр - РИА Новости. Тюменский областной поисковый центр, который объединяет поисковые отряды региона, обрел собственное помещение в Тюмени, сообщил губернатор Александр Моор.

"У поисковиков Тюменской области появился дом. В одном месте собраны все направления деятельности движения. Аудитории для занятий, мастерские, где воспитанники будут оттачивать навыки реставрации, работать в архивах. В центр можно обратиться, чтобы найти сведения о близких. Узнать, где воевал родственник, какие награды имеет. Сердце поискового центра – музей, где собраны экспонаты из экспедиций", - рассказал Моор в своем канале на платформе Мах.

Моор отметил, что тюменские отряды ежегодно работают на местах сражений Великой Отечественной войны в Новгородской, Тверской, Псковской и других областях. За 37 лет им удалось найти и перезахоронить останки 11 681 бойца и командира Красной армии, установить 560 имён. В этом году полевой сезон у поисковиков начнется в конце апреля, они отправятся в Новгородскую область.