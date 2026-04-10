Тюменская область
 
17:41 10.04.2026
Областной поисковый центр открыли в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 10 апр - РИА Новости. Тюменский областной поисковый центр, который объединяет поисковые отряды региона, обрел собственное помещение в Тюмени, сообщил губернатор Александр Моор.
"У поисковиков Тюменской области появился дом. В одном месте собраны все направления деятельности движения. Аудитории для занятий, мастерские, где воспитанники будут оттачивать навыки реставрации, работать в архивах. В центр можно обратиться, чтобы найти сведения о близких. Узнать, где воевал родственник, какие награды имеет. Сердце поискового центра – музей, где собраны экспонаты из экспедиций", - рассказал Моор в своем канале на платформе Мах.
Моор отметил, что тюменские отряды ежегодно работают на местах сражений Великой Отечественной войны в Новгородской, Тверской, Псковской и других областях. За 37 лет им удалось найти и перезахоронить останки 11 681 бойца и командира Красной армии, установить 560 имён. В этом году полевой сезон у поисковиков начнется в конце апреля, они отправятся в Новгородскую область.
В областном поисковом центре РИА Новости пояснили, что переезд в новое помещение позволил отдельно разместить музей, который оснащен современным интерактивным оборудованием, стало больше возможностей для реализации образовательных программ. Центр расположился в одном из домов на улице Парфёнова и привлек внимание местных жителей — горожане заходят, интересуются его работой, а некоторые уже успели записать детей в отряды.
Вид на набережную Тюмени - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Курсантское общежитие открыли в тюменском военном училище
9 апреля, 21:24
 
Тюменская областьТюменьАлександр Моор
 
 
