Стали известны подробности о двух туристах, погибших на Камчатке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Один из погибших на Камчатке туристов был студентом Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, второй – выпускником вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

"Один из них был выпускником университета, второй – студент. Они самостоятельно ушли в поход", - сказал собеседник агентства.

Ранее вертолёт МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.