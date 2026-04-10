Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили за неделю позиции, уничтожив более 2420 военнослужащих ВСУ, два танка, 47 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, двух аэромобильных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. За неделю потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 2420 военнослужащих, два танка, 47 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
