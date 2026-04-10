ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Центробанк лишил лицензии московский "Банк развития и модернизации промышленности" (Банк РМП).
"Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Банк развития и модернизации промышленности" (акционерное общество)", — говорится в релизе.
Кроме того, кредитная организация лишилась и лицензии на работу на рынке ценных бумаг.
Такое решение регулятор принял из-за нарушений банком федерального законодательства и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В Центробанке отметили, что Банк РМП не был значимым кредитором реального сектора экономики, а основные операции проводил в интересах своих акционеров и связанных с ними лиц. При этом регулятор выявлял в его деятельности подозрительные сделки, о которых сообщал правоохранителям.
"Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе", — уточняется в релизе.
Руководство банка ничего не делало, чтобы пресечь такие операции, и не заявляло о них уполномоченным органам.
По величине активов Банк РМП занимал 292-е место в российской банковской системе.
Регулятор назначил туда временную администрацию, функции которой будет выполнять Агентство по страхованию вкладов. Поскольку банк был участником системы страхования вкладов, деньги клиентам вернут в соответствии с законом. В АСВ сообщили, что начнут выплаты не позже 24 апреля.