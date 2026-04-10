14:00 10.04.2026
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении более 40 членов "Хезболлы"

Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедшую неделю ликвидировала более 40 членов шиитского движения "Хезболлах" и нанесла удары более чем по 50 объектам военной инфраструктуры движения в Ливане.
"За прошедшую неделю под руководством 91-й дивизии было уничтожено более 40 террористов "Хезболлах" и ликвидировано более 50 объектов инфраструктуры движения", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
После сообщений о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В среду Израиль нанес массированный удар по Бейруту и населенным пунктам на юге Ливана, после чего в четверг шиитское сопротивление возобновило боевые действия.
Иран заявил о нарушении перемирия из-за новых атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
