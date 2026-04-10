Трамп заявил, что у Ирана нет козырей в переговорах

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран не понимает, что у него якобы "нет козырей" в мирных переговорах, кроме контроля над Ормузским проливом.

"Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер также добавил, что единственной целью Ирана сейчас якобы являются переговоры.

"Иранцы лучше справляются с фальшивыми новостями в СМИ и "связями с общественностью", чем с борьбой!" - написал он в другом посте.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в пятницу, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде и рассчитывает, что они пройдут позитивно. Перед отлетом в Пакистан он отметил, что США готовы протянуть руку Ирану, если увидят с его стороны добросовестный подход к переговорам.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.