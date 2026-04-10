США не уверены в том, что говорит Иран на переговорах, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не уверены в том, что переговорщики со стороны Ирана говорят правду при обсуждениях.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.