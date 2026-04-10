США не уверены в том, что говорит Иран на переговорах, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не уверены в том, что переговорщики со стороны Ирана говорят правду при обсуждениях.
"Вы имеете дело с людьми, о которых мы не знаем, говорят ли они правду или нет", - сказал Трамп в интервью газете New York Post.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в пятницу, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде и рассчитывает, что они пройдут позитивно. Перед отлетом в Пакистан он отметил, что США готовы протянуть руку Ирану, если увидят с его стороны добросовестный подход к переговорам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
В настоящий момент в конфликте с США действует двухнедельное перемирие.