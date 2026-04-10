Трамп похвалил разработчика ПО Palantir за отличные боевые возможности - РИА Новости, 10.04.2026
18:49 10.04.2026
Трамп похвалил разработчика ПО Palantir за отличные боевые возможности

Трамп: разработчик ПО Palantir обладает отличным боевым оборудованием

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу отметил, что компания-разработчик ПО для спецслужб Palantir отлично показала возможности применения своих технологий в условиях конфликтов.
"Компания Palantir Technologies доказала, что обладает отличными боевыми возможностями и оборудованием. Просто спросите наших врагов!!!" - написал он в Truth Social.
В марте агентство Рейтер сообщало, что министерство войны США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы искусственного интеллекта Maven, разработанной Palantir. При этом, как утверждало агентство, Maven на тот момент уже являлся основной системой на базе ИИ для вооружённых сил США и применялся в нанесении ударов по Ирану.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
"Это очевидно". На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за Ирана
Вчера, 17:14
 
