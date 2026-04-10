Трамп похвалил разработчика ПО Palantir за отличные боевые возможности

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу отметил, что компания-разработчик ПО для спецслужб Palantir отлично показала возможности применения своих технологий в условиях конфликтов.
«
"Компания Palantir Technologies доказала, что обладает отличными боевыми возможностями и оборудованием. Просто спросите наших врагов!!!" - написал он в Truth Social.
В марте агентство Рейтер сообщало, что министерство войны США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы искусственного интеллекта Maven, разработанной Palantir. При этом, как утверждало агентство, Maven на тот момент уже являлся основной системой на базе ИИ для вооружённых сил США и применялся в нанесении ударов по Ирану.