Трамп: США ведут военную подготовку на случай провала переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже заряжают военные корабли лучшими боеприпасами на случай провала переговоров с Ираном в Исламабаде.
"У нас идёт перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного, даже лучше того, что мы использовали раньше, когда мы их разнесли ... И если мы не заключим сделку, мы применим их, и применим очень эффективно", - сказал Трамп газете New York Post.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
