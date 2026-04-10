"Это очевидно". На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за Ирана - РИА Новости, 10.04.2026
17:14 10.04.2026
"Это очевидно". На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за Ирана

Strategic Culture: поражение в Иране стало величайшим военным унижением США

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потерпел крупнейшее военное поражение в новейшей американской истории, согласившись на перемирие с Ираном на условиях Тегерана, пишет издание Strategic Culture.
"Временное соглашение включает список требований Ирана в качестве основы для переговоров. Пожалуй, ни один американский президент в новейшей истории не терпел такого военного разгрома, а унижение для Трампа очевидно", — говорится в статье.
О перемирии Вашингтон и Тегеран договорились в ночь на среду, а на 10 апреля запланированы переговоры в Исламабаде. В основу будущего соглашения может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрил и Вашингтон.
В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузским проливом, право на обогащение урана, а также прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы" в Ливане.
