Трамп заявил о самой мощной перезагрузке в мире

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу, в преддверии переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде, объявил о самой мощной перезагрузке в мире.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в пятницу, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде и рассчитывает, что они пройдут позитивно. Перед отлетом в Пакистан он отметил, что США готовы протянуть руку Ирану, если увидят с его стороны добросовестный подход к переговорам.
"Самая мощная перезагрузка в мире!!!" - написал Трамп в соцсети Truth Social, не приведя подробностей.