Трамп вышел из себя на встрече с Рютте, пишет FT

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был вне себя от гнева на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте из-за отказа альянса оказать помощь в операции против Ирана, пишет газета Financial Times.
"По словам людей, знакомых с ходом закрытых переговоров, <...> он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают (операцию против Ирана. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
В частности, Трамп говорил о Франции и Испании. При этом он не уточнил, какие именно меры планирует принять в отношении этих стран, отмечается в статье.
Переговоры прошли в Вашингтоне в среду вечером. После них президент США заявил, что НАТО не предоставила помощь, о которой ее просили, и не сделает этого, когда она потребуется вновь. Рютте же признал, что глава Белого дома явно разочарован.
Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, однако ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
