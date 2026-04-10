Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 10.04.2026 (обновлено: 12:14 10.04.2026)
Трамп вышел из себя на встрече с Рютте, пишет FT

FT: Трамп пригрозил Рютте наказать страны НАТО, не желающие помогать США

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был вне себя от гнева на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте из-за отказа альянса оказать помощь в операции против Ирана, пишет газета Financial Times.
"По словам людей, знакомых с ходом закрытых переговоров, <...> он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают (операцию против Ирана. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
08:00
В частности, Трамп говорил о Франции и Испании. При этом он не уточнил, какие именно меры планирует принять в отношении этих стран, отмечается в статье.
Переговоры прошли в Вашингтоне в среду вечером. После них президент США заявил, что НАТО не предоставила помощь, о которой ее просили, и не сделает этого, когда она потребуется вновь. Рютте же признал, что глава Белого дома явно разочарован.
Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, однако ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
7 апреля, 08:00
 
В миреСШАИранДональд ТрампНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала